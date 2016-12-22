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Başbakan Yıldırım'dan Rus Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan Rus Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.



 

Etiketler; #Başbakan Yıldırım #Başbakan Binali Yıldırım #rusya #ankara #ankara büyükelçisi andrey karlov
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