Başbakan yıldırım: 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma töreninde yaptığı konuşmada "Yaptığımız her projede yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz" dedi. Referandum için de çağrı yapan Yıldırım, '1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz (CHP) Mecliste, aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle: "Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor.



Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz.



GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ



Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz. Bu dev projelerle sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz.



Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten başka hiçbir amacımız olmadı. Avrasya Tüneli ile Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık, her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yorulmadık, yılmadık. Birçok eseri ülkemize kazandırdık. Güzel İstanbul'a 7 eser kazandırdık. Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, 3. Havalimanı yapılıyor, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Karayolu, Osman Gazi Köprüsü... Eserler kendini gösteriyor.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti.



1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz (CHP) Mecliste, aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.



'PKK 'HAYIR' DİYOR, ONUN İÇİN 'EVET' DİYORUZ'



"Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır."