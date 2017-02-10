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Başbakan Yıldırım ile CIA Başkanı Pompeo görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, CIA Başkanı Pompeo ile görüştü.

Başbakan Yıldırım ile CIA Başkanı Pompeo görüştü

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği CIA Direktörü Pompeo’ya, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımını ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardı.

Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iade süreci dahil, örgütün ABD’deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD’nin tüm ilgili makamlarından işbirliği talebini tekrarladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #pompeo #cia #binali yıldırım
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