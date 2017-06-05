Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesi, program yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesi, program yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.



Başbakan Binali Yıldırım bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14:30'da Beştepe'de başlaması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.



Yıldırım, ATO Congresium'da 22-26'ncı dönemde görev alan milletvekilleriyle de iftarda bir araya gelecek.



ulusalkanal.com.tr