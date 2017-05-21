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Başbakan Yıldırım: Temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz

Başbakan Yıldırım, "Şimdiden cumhurbaşkanı adayı arama derdine düşmüşler. Yine tutturmuşlar, çatı aday, kapı aday... Siz önce temelinizi sağlamlaştırın, temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada "FETÖ, bölücü terör örgütü PKK, IŞİD ve bütün terör örgütleriyle mücadele, bizim istiklal ve istikbal meselemizdir. Bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Ancak mücadeleyi yaparken merhametle değil, adaletle davranmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken mağduriyet oluşmaması için gerekli titizliği de göstereceğiz. Mağdur olduğunu öne sürenlerin itirazlarını da en titiz şekilde değerlendirecek yasal düzenlemeleri yaptık, hayata geçirdik." dedi.

"Temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz"

Başbakan Yıldırım, "Şimdiden cumhurbaşkanı adayı arama derdine düşmüşler. Yine tutturmuşlar, çatı aday, kapı aday... Siz önce temelinizi sağlamlaştırın, temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz. Bilsinler ki bu aziz millet, Yıldırım: "Fırat Kalkanı Operasyonu ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına aldık. Bölgedeki mücadelemiz henüz bitmemiştir. Burada Türkiye olmadan masa kurulamaz, siyaset üretilemez. PKK, PYD, YPG'nin aynı olduğunu artık bütün dünya biliyor. Kendilerinin de inkar etmediği bu gerçeğin, dost bildiğimiz ülkeler tarafından da artık görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.



"PK, PYD YPG'nin aynı olduğunu dost ülkeler tarafından da görülmesini bekliyoruz"

Yıldırım "Fırat Kalkanı Operasyonu ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına aldık. Bölgedeki mücadelemiz henüz bitmemiştir. Burada Türkiye olmadan masa kurulamaz, siyaset üretilemez. PKK, PYD, YPG'nin aynı olduğunu artık bütün dünya biliyor. Kendilerinin de inkar etmediği bu gerçeğin, dost bildiğimiz ülkeler tarafından da artık görülmesini bekliyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Yıldırım #AKP #pkk #fetö #ışid #ankara
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