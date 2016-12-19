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Başbakan Yıldırım'dan Rus Büyükelçi Karlov'a suikaste dair açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Rus Büyükelçi Karlov'a suikaste dair açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı suikaste uğrayarak öldürülmesine dair "Geçtiğimiz hafta Moskova'da yakından çalışma imkanı bulduğumuz bu değerli Büyükelçiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu alçak terör eyleminin faili ve arkasındaki karanlık çevreleri açığa kavuşturmak ve adalete teslim etmek için her türlü çaba gösterilmektedir." dedi.

"RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ BOZULMAYA YÖNELİK"

Başbakan Binali Yıldırım, Karlov'un silahlı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, yaşanan bu menfur olayın Rusya ile Türkiye arasında devam eden ve gelişmekte olan ilişkileri bozmaya yönelik olduğunun altını çizerek, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Yıldırım #karlov #rusa
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