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Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava açıldı

Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 13 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava açılanlar arasında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu da var.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul cumhuriyet başsavcılığı #istanbul fetö #başbakanlık çalışanları
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