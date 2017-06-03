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Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi gözaltına alındı

Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ mensubu olmak suçundan gözaltına alındı

Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi gözaltına alındı

Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakanlık Başmüşavirliği görevini sürdüren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem ile eşi Gülümser Erdem hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi. 

Birol Erdem, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah Etimesgut'taki evinde, eşi Gülümser Erdem ise ablasının Yenimahalle'deki evinde gözaltına alındı. 

Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü. 


 


Kaynak: AA
Etiketler; #başbakanlık #birol erdem
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