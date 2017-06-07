İçişleri Bakanlığı'nın 5 ayrı renk kategorisinde hazırladığı para ödüllü aranan teröristler listesi 2 yıl içinde eridi. Listede yer alan teröristlerden 94'ü etkisiz hale getirildi.

Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 5 ayrı renk kategorisinde hazırladığı para ödüllü aranan teröristler listesi 2 yıl içinde eridi.



Listede yer alan teröristlerden 94'ü etkisiz hale getirildi. 4 milyon lira para ödüllü 'kırmızı' listeden 1 IŞİD'li terörist, 1,5 milyonluk 'mavi' listeden 6 terörist, 1 milyonluk 'yeşil' listeden 13, 'turuncu' listeden 10, 'gri' listeden ise 64 terörist etkisiz hale getirildi.



İşte o listede yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden bazıları:



Gaziantep'te DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyonda kırmızı listede yer alan DEAŞ'ın Türkiye emiri Yunus Durmaz öldürüldü.

Mavi listedeki PKK bölge sorumlusu Ekrem Güney 4 korumasıyla öldürüldü.

Mavi listedeki PKK'lı Nevzat Gündüz Lice'de öldürüldü.

Mavi listeden PKK'lı İsa Teres Tunceli Pülümür'de öldürüldü.

Mavi listeden Soro kod adlı Salih Kaplan Nusaybin'de öldürüldü.

Mavi listeden Umut Hocaoğlu, Tunceli'de öldürüldü.

Mavi listeden DEAŞ'lı M. Zana Alkan hava harekâtında 22 teröristle öldürüldü.

Turuncu listeden Ahmet Talva: Diyarbakır Lice'de öldürüldü. (Sabah)