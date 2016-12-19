Başkanlık sistemi dayatmasının arkasından "ilk 4 madde" ve "Türk Milleti" düşmanlığı çıktı. AKP'nin gizli ajandasını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe açıkladı. Karatepe, ilk dört maddenin Anayasa'dan çıkartılmasının hedeflediğini söyledi. "Gönlümüzde yatan, başlangıç hükümlerini de Anayasa'dan çıkartmaktı" diyen Karatepe, Anayasa'nın sıfırdan yazılması gerektiğini savundu.

İlk dört maddenin çıkartılması gerektiğini savundu, sıfırdan bir Anayasa yazmayı hedeflediklerini söyledi.



AKP ile MHP'nin uzlaştığı başkanlık sistemi hedefleyen Anayasa değişikliği teklifinin perde arkası ortaya çıktı.



Meclis'e sunulan teklifin mimarlarından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, "Gönlümüzde yatan, başlangıç hükümlerini de Anayasa'dan çıkartmaktı" ifadesini kullandı.



Haber Türk Gazetesi'ne konuşan Karatepe, değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ilk 4 maddenin de hedef alındığı 4 farklı metin hazırladıklarını açıkladı.



"4 METİN HAZIRLADIK: Bunlardan ilki, Anayasa’nın dayanacağı felsefeleri açıklayan bir metindi. İkinci olarak, bu ilke ve felsefeleri hayata geçireceğimiz, sıfırdan 100 maddelik bir Anayasa yazdık. Yeni bir Anayasa çıkarmak şu an için zor görününce, üçüncü aşamada Anayasa’yı 40 maddeyle başkanlık sistemine dönüştürdük. Son olarak daha kısa hale getirmek amacıyla sadece yasama ve yürütme ile ilgili değişikliklere odaklanan, 20 küsur maddelik bir metin hazırladık."



İlk dört maddenin darbe kalıntısı olduğunu savunan Karatepe “Önerilen değişiklik referandumdan geçse ve yapılsa bile Türkiye hâlâ belirli yönleriyle bir darbe Anayasa’sı tarafından yönetilmiş olacak" ifadeleri dikkat çekti.



"Anayasa'nın Türkçesini yenileyelim" diyen Karatepe, Meclis yetkilerinin kaldırıldığı teklifin hazırlanmasında Anayasa Mahkemesi Üyesi Yusuf Şevki Hakyemez'in de yer aldığını anlattı. Hakyemez, daha önce Türk ifadesi ve Atatürkçülüğün çıkartıldığı yeni bir Anayasa hazırlamış, AKP'ye sunmuştu.



MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ise ilk dört maddenin artık tartışılmayacağını iddia etmişti.



ulusalkanal.com.tr