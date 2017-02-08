Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemi teklifini "mevcut durumu anayasaya uyumlu hale getiriyoruz" sözleriyle savundu. Muhalefetin "tek adam, diktatör" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Yıldırım, parlamenter sistemi de "sürekli kriz üreten sorun çıkaran sistem" olarak niteledi.

Başkanlık sistemini bu ifadelerle savundu. Partisinin ana kademe ilçe başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında muhalefetin söylemlerini eleştirdi.



Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemine "Hayır" diyenlerin parlamenter sistemi savunmadığını söyledi.



Yıldırım, ülkenin parlamenter sistem nedeniyle sorun yaşadığını ifade etti.



MHP Genel Başkanı ve milletvekillerine bir kez daha teşekkür etti Yıldırım.



Yıldırım, Liba Başkanlık Konseyi Başkanı ile yaptığı basın toplantısında da CHP'nin teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşıması ihtimalini değerlendirdi.







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