Başkent şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı harekatında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Volkan Külekçi Ankara'da tören düzenlendi. Şehit Külekçiyi binlerce Ankaralı son yolculuğuna uğurladı.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi, dün son yolcuğuna uğurlandı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ahmet Hamdi Akseki Camisine götürüldü.



Cenaze töreninde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve binlerce vatandaş katıldı.



Şehit Volkan Tüfekçi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu.



Şehit Tüfekçi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.







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