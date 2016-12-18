CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Başkent şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı harekatında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Volkan Külekçi Ankara'da tören düzenlendi. Şehit Külekçiyi binlerce Ankaralı son yolculuğuna uğurladı.

Başkent şehidini uğurladı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi, dün son yolcuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ahmet Hamdi Akseki Camisine götürüldü.

Cenaze töreninde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve binlerce vatandaş katıldı. 

Şehit Volkan Tüfekçi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. 

Şehit Tüfekçi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.



ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Şehitler Tepesi boş kalmıyor
Sonraki Haber
'Meclise sesleniyorum, HDP kapatılsın'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.