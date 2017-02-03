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Başkentte pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, HDP'nin düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi

Başkentte pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP Genel Başkanlığı tarafından pazar günü Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle saat 10.00-18.00 saatleri arasında Tahran Caddesi-John Ford Kennedy Caddesi kesişimi ile Tahran Caddesi-Bülten Sokak kesişimi arasının ve Tahran Caddesi-Büklüm Sokak kesişimi arası ile Abay Kunanbay Caddesi arasının araç trafiğine geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafiğe kapatılan yollar #toplantı #hdp #ankara valiliği
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