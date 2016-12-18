Başkentte vatandaşlar Çevik Kuvvet'i ziyaret etti

Başkentte, terör saldırılarına tepki için bir araya gelen vatandaşlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.Kaynak: AA
Etimesgut ilçesinde toplanan bir grup vatandaş, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto amacı için araç konvoyu oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan yaklaşık yüz araçtan oluşan konvoyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, polislere başsağlığı diledi ve karanfil verdi.
Konvoydakiler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.
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