CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Başkentte vatandaşlar Çevik Kuvvet'i ziyaret etti

Başkentte, terör saldırılarına tepki için bir araya gelen vatandaşlar, Çevik Kuvvet'i ziyaret etti.

Başkentte vatandaşlar Çevik Kuvvet'i ziyaret etti
Başkentte, terör saldırılarına tepki için bir araya gelen vatandaşlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Etimesgut ilçesinde toplanan bir grup vatandaş, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto amacı için araç konvoyu oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan yaklaşık yüz araçtan oluşan konvoyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, polislere başsağlığı diledi ve karanfil verdi.



Konvoydakiler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Türkiye Peşaver'e dönerse sorumlusu kimdir?
Sonraki Haber
Çin'de hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarma geçildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.