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Başkentteki güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Ankara Valisi Topaca başkanlığında, Ankara ve ilçelerinde mevcut güvenlik tedbirlerinin ve alınacak yeni önlemlerin görüşüldüğü güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Başkentteki güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında, Ankara ve ilçelerinde mevcut güvenlik tedbirlerinin ve alınacak yeni önlemlerin görüşüldüğü güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları ve emniyet müdürleri katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıda, söz konusu güvenlik önlemlerinin özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu ve hassas noktalarda uygulanması üzerinde duruldu.

Etiketler; #Vali Galip Demirel Vilayetler Evi #güvenlik zirvesi #Ankara Valisi Ercan Topaca
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