Askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var
Askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...

Batman'da hain saldırı!

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce jandarma karakoluna yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi

Batman'da hain saldırı!
Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca jandarma karakoluna yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce Bekirhan Belde Jandarma Karakolu yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Yaralı 2 asker, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Bölümünde tedavi altına alındı.

Kozluk'ta 2 terör örgütü mensubu gaspettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki bir başka araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı. 

Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılmış, "dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirmişti. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. 

Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler; #Kozluk Belediye Başkanı #batman
banner863
Önceki Haber
“Yerli otomobil için adım atmaya hazırız“
Sonraki Haber
Bonservis bedeli belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.