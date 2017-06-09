Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca jandarma karakoluna yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.
Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce Bekirhan Belde Jandarma Karakolu yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.
Yaralı 2 asker, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Bölümünde tedavi altına alındı.
Kozluk'ta 2 terör örgütü mensubu gaspettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki bir başka araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı.
Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılmış, "dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirmişti. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce Bekirhan Belde Jandarma Karakolu yönelik saldırıda yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.
Yaralı 2 asker, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Bölümünde tedavi altına alındı.
Kozluk'ta 2 terör örgütü mensubu gaspettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki bir başka araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı.
Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılmış, "dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirmişti. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.