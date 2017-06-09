Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada yaralananlar, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırıldı. Kozluk ilçesinde, AKP'li belediye başkanının yeğeni avukat Muhammet Işık'ın içinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, olay yerinden geçen başka bir araçtaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, bir öğretmen de hafif yaralandı. Batman Valiliği tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Öğretmen olan Yalçın, Facebook hesabında 11 Ekim 2016 tarihinde "Öğretmen oldum ben" paylaşımı yapmıştı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, Kozluk-Batman karayolunun Bekirhan beldesi girişinde bulunan jandarma karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.



Olay yerine ambulanslar sevk edildi.



Patlamada yaralananlar ambulanslarla Kozluk ve Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI



Saldırı nedeniyle Kozluk Batman karayolu ulaşıma kapatıldı.



Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



KOZLUK'TA AKP'Lİ BAŞKANIN YEĞENİNE SİLAHLI SALDIRI



Kozluk ilçe merkezinde AKP'li Belediye Başkanı Veysi Işık'ın yeğeni avukat Muhammet Işık'ın bulunduğu otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Işık yara almazken, oradan geçmekte olan ve içerisinde 5 öğretmen bulunan başka bir araca kurşunlar isabet etti. Saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ise hafif yaralandı. Saldırıdan sonra saldırganın bulunduğu aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bu olaydan bir süre sonra ilçenin Bekirhan beldesindeki jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3'ü asker 4 kişi yaralandı.



ŞENAY ÖĞRETMEN BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI



Öğretmen olan Yalçın, Facebook hesabında 11 Ekim 2016 tarihinde "Öğretmen oldum ben" paylaşımı yapmıştı.







VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Batman Valiliği, olaylarla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şunlar denildi:



09.06.2017 Cuma günü saat 11.30 sıralarında Kozluk ilçemiz sınırları içerisinde 2 BTÖ mensubu tarafından gasp edilen araç Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır.



Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk İlçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür.



Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.



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