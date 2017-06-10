Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
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Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu
Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.