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Batman'dan acı haber!

Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu

Batman'dan acı haber!

Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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Kaynak: DHA
Etiketler; #batman
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