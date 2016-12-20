Batman’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde kentin değişik mahallelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



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