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Batman’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Batman’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde kentin değişik mahallelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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