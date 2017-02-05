Batum: Herkes üstüne düşen görevi yapacak

"Evet bölüyor, hayır birleştiriyor" sloganıyla yola çıkan vatandaşlar çok sayıda yerde Başkanlığa karşı etkinlik düzenliyor. Mersin, Muğla ve İzmir'de yapılan etkinliklerde çıkan mesaj "Refaranduma güçlü giriyoruz, doğru siyasette birleçeceğiz, evetçileri kazanacağız" oldu.

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Türk milleti, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için dört koldan çalışıyor. Yapılan etkinliklerde Başkanlığın tehlikeleri anlatılıyor.



Mersin'de Atatürkçü Düşünce Derneği ve Milli Anayasa Hareketi'nin düzenlediği etkinliğe bin kişi katıldı. 19 kurumun desteklediği panelin konuşmacıları Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Yücel, Prof. Dr. Süheyl Batum, Ulaştırma eski Bakanı Prof. Dr Enis Öksüz oldu. Yücel, kazanacakları kitlenin hayırcılar olduğunu söyledi.



Konuşmacılardan Prof. Dr. Süheyl Batum, herkese görev düştüğünü hatırlattı.



Başkanlık karşıtı çalışmaların sürdüğü bir diğer de İl Muğla oldu. Vatan Parti Genel Sekreteri Osman Yılmaz partsinin il başkanlığında açıklama yaptı.



Yılmaz, "Hayırda" birleşip mücadele edeceklerini açıkladı.



Başkanlık sistemine merkez sağda karşı çıkıyor. Saadet Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin ardından bir hayırda Anavatan Partisi'nden geldi. İzmir'de konuşan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Başkanlık sistemini karşı çıktı.



Açıklamanın ardından esnaf gezilerek hayır bildirileri dağıtıldı.



İzmir'de ADD Karşıyaka Şubesi'nin düzenlediği etkinliğin ana gündem maddesi de başkanlık sistemi ve ekonomiydi. Ekonomist Bartu Soral Başkanlık siteminin gündeme gelmesiyle Türk Lirasının değer kaybettiğini söyledi.









ulusalkanal.com.tr