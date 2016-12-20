Baykan Belediyesine kayyum atandı

Siirt'in Baykan Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey görevlendirildi.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında önceki gün Baykan İlçe Belediyesi ve Veysel Karani Belde Belediyesine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Baykan Belediye Başkanı Ali Aydın, sevk edildiği adli makamlar tarafından “Terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmıştı. Tutuklanan Aydın’ın yerine Siirt Valiliği tarafından İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey kayyum olarak görevlendirildi.

Kocabey, belediyeye giderek incelemelerde bulundu.

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