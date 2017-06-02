Başbakan Binali Yıldırım ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici "bedelli askerlik" gündemiyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Destici, “Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılmasını talep ettik” dedi.

Bedelli askerlik gündeme geldi. Kaynağın nereye aktarılacağı tartışıldı.



Başbakan Binali Yıldırım ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmede bedelli askerlik konuşuldu.



Görüşmenin Destici kameralar karşısına geçen Destici’ye Başbakan Yıldırım'ın bu talebe ne yanıt verdiği de soruldu.



Destici görüşmede barajın kaldırılması talebini de dile getirdiğini ifade etti.



"BBP olarak olağanüstü halin (OHAL) kalkması gerektiğini savunuyoruz." diyen Destici, ayrıca Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması, "Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkari ve Şırnak'ın statüleri de korunsun" talebini Başbakan Yıldırım'a ilettiğini bildirdi.



Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a, bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini dile getirdiğini anlatan Destici, şöyle konuştu:



"Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa şayet hükümetin böyle bir tasarrufu olacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması talebimizi de ilettik. Bununla birlikte şunu da ifade ettik, artık referandum bitti, artık 'evet-hayır' diye cepheler oluşturmanın bu ülkeye, millete bir faydası yok. Artık birleşme, uzlaşma, kardeşlik zamanı. Çünkü 'hayır' diyen de 'evet' diyen de bu ülkenin birinci sınıf, asil evlatlarıdır. Biz Türkiye için terör belasından sonra en büyük tehlike olarak bu kamplaşmayı, ayrışmayı görüyoruz. Buna bir an önce son verilmesi lazım. Bu konuda adım atması gereken hükümettir, iktidar partisi ve Meclisteki diğer partilerdir. Biz de bu konuda Türkiye'nin uzlaşması, bu kamplaşmanın ortadan kalkması adına her türlü adımı destekleyeceğimizi söyledik."



"BBP olarak biz bu konuda ısrarcıyız"



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, "Sayın Başbakan'ın seçim barajının ve OHAL'in kaldırılması konusundaki taleplerinize yanıtı ne oldu?" sorusu üzerine, "Şu anda OHAL devam ediyor. Biz sadece kendi talebimizi ilettik fakat başta iç tüzükte yapılacak değişiklikler olmak üzere uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını ama henüz özellikle Seçim Kanunu ve Siyasi Parti Kanunu ile ilgili durumun içeriği anlamında netleşmediğini kendileri bana ilettiler. BBP olarak biz bu konuda ısrarcıyız, talepkarız. Şunu ifade ettik, 'hayır' diyen önemli bir kesimin endişeleri, kaygıları nereden kaynaklanıyor? 'Tek adamlık' iddiaları nereden kaynaklanıyor? Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun anti demokratik olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.



Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na ilişkin haklı endişeler olduğunu, görüşmede bu endişeleri dile getirdiğini söyleyen Destici, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun demokratikleştirilmesi, barajın kaldırılması, ön seçimin getirilmesi ve yasal iş birliklerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.



Görüşmede bu konuda düşüncelerini net olarak ifade ettiğini aktaran Destici, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı artık anayasaya kondu, çok da güzel oldu ama uygulamayla ilgili birtakım kanuni düzenlemelerin yine uyum yasalarında yapılması, yargımıza olan güvenin en üst düzeylere çıkarılması lazım." dedi.



"Aileler kahroluyor, biz de kahroluyoruz"



"Bedelli askerlik konusu gündemde mi?" sorusu üzerine Destici, "Milyonlarca insanın böyle bir talebi var, dolayısıyla biz de SMA hastalarıyla iligili BBP olarak geçtiğimiz haftalarda böyle bir teklifte bulunmuştuk hükümete. 'Biz ilkesel olarak karşıyız ama eğer çıkaracaksanız, çünkü geçmişte 1-2 defa çıktı bu, o zaman buradan gelecek kaynağı SMA hastalarına aktarın.' dedik. Tabii savunma sanayimizin de kaynağa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bir kısmı da oraya aktarılabilir. Bu iki kesim arasında paylaştırılabilir. Çünkü şahsen vicdanım çok rahatsız. Yani Eymen bebek sırf 800 bin lira bulunamadı diye, takdir Allah'ın ama sebeplerine sarılmak lazım, hayatını kaybetti. İki bin tane böyle hastamız, çocuğumuz var. Aileler kahroluyor, biz de kahroluyoruz. Buna çözüm bulunması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Hiçbir şeyin gizli kapaklı kalmaması lazım"



Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soru üzerine Destici, "Kaza kırım raporunu görmek gerekiyor. Araştırmaların bitmesi lazım ama tüm yönleriyle araştırıldığını biz de biliyoruz. Bu araştırmanın sonucu beklemek lazım ama hiçbir şeyin gizli kapaklı kalmaması lazım. Yani bütün şüphelerin giderileceği bir şekilde olayın aydınlatılması lazım. Çünkü bu şüpheler bize de geliyor. Dolayısıyla herkesin burada sorduğu sorular var. Kafalardaki bütün soruları giderecek şekilde olayın araştırılması ve kaza kırım raporunun net bir şekilde ortaya konması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



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