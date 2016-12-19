CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Bebekler 5 saatte yüzücü oluyor

Bebekler 5 saatte yüzücü oluyor. Anne karnından, doğuştan gelen yüzme refleksi ile bebekler suda oldukça keyifli dakikalar geçiriyor.

Bebekler 5 saatte yüzücü oluyor
Yürümeyi bile bilmeyen bebekler suyun altında adeta dans ediyor.

Suda olmak onlar için bir eğlence.

Anne karnındayken yüzme refleksine sahip oldukları için su onları korkutmuyor. 

02-36 aylık bebeklere eğitim veren yüzme antrenörü Tansu Başkurt, önceliği acil durumlara verdiklerini belirtti. 

Yüzme eğitimiyle, bebeklerin iskelet ve kas sistemleri de gelişiyor.

Bebekler 3 derste, yani 1,5 saatte nefes kontrollerini öğrenebiliyor. 

Arkasından da el ve ayak koordinasyonlarının geliştirmesi için 10-12 ders gerekiyor. Yani yaklaşık 5-6 saat, bebeklerin yüzme öğrenebilmesi için yeterli. 



ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
İşte Yüksekova'da bir üs bölgesindeki askerlerin yaşamı
Sonraki Haber
Sağlık çalışanları meydan okudu: 'Hepimiz Türk polisiyiz, hepimiz Türk askeriyiz'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.