Bebekler 5 saatte yüzücü oluyor

Yürümeyi bile bilmeyen bebekler suyun altında adeta dans ediyor.
Suda olmak onlar için bir eğlence.
Anne karnındayken yüzme refleksine sahip oldukları için su onları korkutmuyor.
02-36 aylık bebeklere eğitim veren yüzme antrenörü Tansu Başkurt, önceliği acil durumlara verdiklerini belirtti.
Yüzme eğitimiyle, bebeklerin iskelet ve kas sistemleri de gelişiyor.
Bebekler 3 derste, yani 1,5 saatte nefes kontrollerini öğrenebiliyor.
Arkasından da el ve ayak koordinasyonlarının geliştirmesi için 10-12 ders gerekiyor. Yani yaklaşık 5-6 saat, bebeklerin yüzme öğrenebilmesi için yeterli.
ulusalkanal.com.tr
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