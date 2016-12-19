Bebekler 5 saatte yüzücü oluyor. Anne karnından, doğuştan gelen yüzme refleksi ile bebekler suda oldukça keyifli dakikalar geçiriyor.

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Yürümeyi bile bilmeyen bebekler suyun altında adeta dans ediyor.



Suda olmak onlar için bir eğlence.



Anne karnındayken yüzme refleksine sahip oldukları için su onları korkutmuyor.



02-36 aylık bebeklere eğitim veren yüzme antrenörü Tansu Başkurt, önceliği acil durumlara verdiklerini belirtti.



Yüzme eğitimiyle, bebeklerin iskelet ve kas sistemleri de gelişiyor.



Bebekler 3 derste, yani 1,5 saatte nefes kontrollerini öğrenebiliyor.



Arkasından da el ve ayak koordinasyonlarının geliştirmesi için 10-12 ders gerekiyor. Yani yaklaşık 5-6 saat, bebeklerin yüzme öğrenebilmesi için yeterli.







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