FETÖ Çatı Davasının gizli tanığı Bulut, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın örgüt tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. Oktay'ın FETÖ'nün hedefinde olduğunu söyleyen gizli tanık, "Örgüt Doğu'da bir kalkışma yapıp, özel harekat polislerini halka karşı kullanmayı planlıyordu. Oktay'ın da buna boyun eğmeyeceği biliniyordu. Bunun için infaz edildiği kanaatindeydim" diye konuştu.

Ankara Adliyesi'nde görülen FETÖ Çatı Davasında gizli tanık olarak dinlenen Bulut, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi.



"OKTAY FETÖ'NÜN HEDEFİNDEYDİ, İNFAZ EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM"



Duruşma sırasında Behçet Oktay'ın eşi Şengül Oktay'ın sorusu üzerine konuşan Gizli Tanık Bulut, Oktay'ın FETÖ tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.



"DOĞU'DA KALKIŞMA PLANLANIYORDU: Behçet Oktay örgütün hedefindeydi. Milli duruşu olan vatan sevdalısı bir adamdı. Örgütten bağlarımı kopardıktan sonra kendisiyle iki kez görüşmem oldu. Örgüt doğuda bir kalkışma, halkı tahrik edip hükümeti zaafa uğratma planı yapıyordu. Bunun için özel harekat polislerini halka karşı kullanmayı planlıyordu. Oktay'ın da buna boyun eğmeyeceği biliniyordu. Bunun için infaz edildiği kanaatindeydim."



GİZLİ TANIK BULUT İFADE VERDİ, ÖRGÜT YAPILANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ



Daha önce FETÖ'cü olduğunu da itiraf eden gizli tanık, örgüte dair bazı bilgileri de paylaştı. Tanık Bulut, "Şike kumpası", "Himmet adı altında iş adamlarında haraç alınması", "Belediyelerin ele geçirilmesi için planlar" ile "örgüt üyelerinin deşifre olmamaları için kullandıkları yöntemleri" ayrıntılarıyla anlattı.



Bulut, himmet vermeyi kabul etmeyen iş adamlarına "Bel altı şantajı" yapıldığını belirtti.



Himmetlerin kalıcı hale gelmesi için büyükşehir belediyelerini ele geçirmeyi hedeflediklerini anlatan gizli tanık, belediye kadrolarına örgüt mensuplarının yerleştirildiğini ifade etti. Bu planı da Adana belediyesinde hayata geçirdiklerini savundu. FETÖ'nün Akdeniz sorumlusu olarak görev yaptığı dönemde Adana belediyesine daire başkanı, şube müdürü, genel sekreteri ve hatta zabıtalara kadar bütün atamaları kendisinin yaptığını öne sürdü.



Gizli tanık, "Şike kumpasında" da soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Adalı'nın serbest bırakılması için savcılarla görüştüğünü, serbest kalması karşılığında himmet aldıklarını kaydetti.



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