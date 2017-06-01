Bekar ve öğrenci evi olarak bilinen bir artı sıfır daireler artık tarih oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliği taslağını hazırladı. Yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren de bir artı sıfır dairelerin yapımı yasaklanacak. Yeni yönetmelikte yatak ve oturma odası ayrı olmak üzere en az 1+1 dairelere izin verilecek.

0 0 0 0