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Bekar ve öğrenci evi olarak bilinen bir artı sıfır daireler artık tarih oluyor

Bekar ve öğrenci evi olarak bilinen bir artı sıfır daireler artık tarih oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliği taslağını hazırladı. Yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren de bir artı sıfır dairelerin yapımı yasaklanacak. Yeni yönetmelikte yatak ve oturma odası ayrı olmak üzere en az 1+1 dairelere izin verilecek.

Bekar ve öğrenci evi olarak bilinen bir artı sıfır daireler artık tarih oluyor
Bir artı sıfır daireler tarih oluyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliği hazırladı. Yürürlüğe girdiği andan itibaren de yasak uygulanmaya başlanacak. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağına göre bundan sonra 1 artı sıfır daire yapılamayacak...Dairelere de yeni standartlar getirilecek. 

Trend Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun'a göre taslak yürürlüğe girdiğinde 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış yaşanacak. 

Mevcut bir artı sıfır dairelerin satış fiyatı da düşecek. Kiralık da ise merkezi konumlarda düşüş yaşanmayacak ama uzak lokasyonlarda ciddi indirimler olabilir.


HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
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