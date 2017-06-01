Bir artı sıfır daireler tarih oluyor...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliği hazırladı. Yürürlüğe girdiği andan itibaren de yasak uygulanmaya başlanacak.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağına göre bundan sonra 1 artı sıfır daire yapılamayacak...Dairelere de yeni standartlar getirilecek.
Trend Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun'a göre taslak yürürlüğe girdiğinde 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış yaşanacak.
Mevcut bir artı sıfır dairelerin satış fiyatı da düşecek. Kiralık da ise merkezi konumlarda düşüş yaşanmayacak ama uzak lokasyonlarda ciddi indirimler olabilir.
HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
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