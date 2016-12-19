Beki İkala Erikli'nin ölümünde 'şaka' detayı

Yazar Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç’un “Bu kadını öldüreceğim” dediği ortaya çıktı. Yakın çevresi, “Şaka yaptığını zannettik. Tuhaf biriydi ama cinayet işlemesine inanamadık” dedi

İstanbul Beyoğlu'nda geçen perşembe günü korkunç bir cinayet işlendi. Yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, ofisine girerken silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Erikli, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı ise hem okuru hem de müşterisi olan 31 yaşındaki Sinem Koç çıktı. Kısa sürede yakalanan kadın, tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturma derinleştirildi. Koç'u tanıyan iki kişi polisteki ifadelerinde, zanlının yakın çevresine "Bu kadını öldüreceğim" dediğini ancak herkesin şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.



'DUYUNCA ÇOK KORKTUK'



Takvim gazetesinin haberine göre, Marketçi Erdal Tan, "Kendisi çok sık gelmez annesi gelir sigara ekmek alıp hiç konuşmadan giderdi. Kadın çok çile çekmiş yıpranmış bir görüntüsü vardı" dedi. Furkan Uygun ile Emrah Çapat ise, "Saçları fazla uzun değildi. Kısa ve beyazlar vardı. Hasta görünümlüydü. Konuşmaz alışverişini yapar giderdi. Çok sigara içerdi. Hareketleri tuhaftı cinayet işlemesine inanamadık. Haberi duyunca çok korktuk" diye konuştu. Suç aleti silahın babasından kaldığını iddia eden Sinem Koç'un yalan söylediğini değerlendiren polis, silahın nereden temin edildiğini tespit etmeye çalışıyor.



TOPRAĞA VERİLDİ!



'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli dün son yolculuğuna uğurlandı. Ulus'taki Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda saat 15.00'de tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen cenaze törenine Erikli'nin ailesi, arkadaşları ve okurları katıldı. Ünlü yazar, gözyaşları arasında defnedildi.



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