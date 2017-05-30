Brüksel'de düzenlenen bir koşu yarışında Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancasına fazla yakın duran Belçika Başbakanı Charles Michel'in kulakları zarar gördü.

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20 kilometre koşusunun başlatan Belçika Kralı Philippe'nin en küçük kız kardeşi Prenses Astrid'in yanında duran Michel'in silahın sesine tepki gösterdiği anlar da kameralara yansıdı.



Guardian'ın haberine göre pazar düzenlenen koşudan bir gün sonra Michel, çınlayan kulakları yüzünden sağlık kontrolünden geçmek zorunda kaldı.



'BU HAFTA TEDAVİ GÖRECEK'



Belçika Başbakanı'nın bugünkü yoğun programının da iptal edilmesi gerekti.



Michel'in sözcüsü Baren Leyts, Başbakan'ın hafta boyunca tedavi görmeye devam edeceğini söyledi.



'TRUMP, BELÇİKA ÇİKOLATALARI YİYEREK GOLF KULÜPLERİNDEN YAKINDI'



Geçen hafta Belçika hükümeti, NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania'ya ev sahipliği yapmıştı.



Habere göre iki liderin görüşmesi ‘makul ölçüde iyi' geçse de, Trump'ın sık sık Michel'in sözünü kesmekten çekinmediği söylendi.



Öte yandan Trump'ın, Belçika ekonomisiyle de pek ilgilenmediği not edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Bunun yerine Trump'ın Belçika çikolataları yerken, Michel'e AB ülkelerinde golf kulüpleri kurmanın zorluklarından yakındığı aktarıldı. Trump çikolatalar için ise, ‘Bunlar en iyisi' dedi."



Başka bir kaynak ise Belçika'nın günlük gazetesi Le Soir'a şöyle konuştu: "Ne zaman bir ülke hakkında konuşsak, kendi yaptığı şeyleri hatırladı. İskoçya? Burada kulüp açtığını söyledi. İrlanda? Buradan lisans almasının iki buçuk sene sürdüğünü ve bu durumun kendisine Avrupa Birliği'yle ilgili iyi bir imaj çizmediğini anlattı."/Sputnik