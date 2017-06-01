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Benzin ve motorinde indirim büyük indirim geldi

Benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 12, motorinin litresinde ise 15 kuruşluk indirime gidildi

Benzin ve motorinde indirim büyük indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorinin litre fiyatında ise 15 kuruşluk indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,10 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,58 liradan 4,43 liraya, İstanbul'da 4,53 liradan 4,38 liraya, İzmir'de 4,55 liradan 4,40 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 24 Mayıs'ta 8, motorinin litresinde de 23 Mayıs'ta 9 kuruş zam yapılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin #motorin #püis
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