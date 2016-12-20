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Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi

Soruşturma kapsamında, şüpheli polis memuru F.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli polis memuru F.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak duruşma günü verecek.

Kaynak: AA
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