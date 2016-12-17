Beşiktaş'taki nöbette teröre meydan okundu

İstanbul Beşiktaş'ta askeri okulların yeniden açılması için tutulan nöbetin bu haftaki gündemi terör saldırıları oldu. Çok sayıda emekli komutan ve yurttaşın katıldığı eylemde teröre meydan okundu. Nöbetin ardından Şehitler Tepesini ziyaret eden vatandaşlar, millî birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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