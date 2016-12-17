Beşiktaş'taki nöbette teröre meydan okundu

İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarına bir tepki de İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndan yükseldi.
Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet eyleminin bu haftaki gündemi terör saldırılarıydı.
Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, teröre meydan okudu.
Nöbet mücadelesi hakkında bilgiler veren Hokka, bunda sonra Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir'de de mücadele başlatıldığını duyurdu.
Çok sayıda emekli komutan ve onlarca vatandaş ardından şehitler tepesine yürüdü.
Terör saldırılarını hatırlatan Hıdır Hokka, "Savaşan ordunun okulları kapatılamaz" dedi.
HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr
İstanbul Beşiktaş'ta askeri okulların yeniden açılması için tutulan nöbetin bu haftaki gündemi terör saldırıları oldu. Çok sayıda emekli komutan ve yurttaşın katıldığı eylemde teröre meydan okundu. Nöbetin ardından Şehitler Tepesini ziyaret eden vatandaşlar, millî birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarına bir tepki de İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndan yükseldi.