HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Besime Konca hakkındaki dava, Diyarbakır'da bir terörist cenazesinde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Konca daha önce Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış savcılığın itirazı üzerine 13 Aralık 2016 tarihinde tekrar tutuklanmıştı.



Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 3 Mayıs günü görülen duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edilen Konca,savcılığın itirazı üzerine ikinci kez tutuklandı.



Konca, tutuklu olarak yargılandığı davada Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Duruşmada savunması alınan Besime Konca halen yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme, Besime Konca'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Besime Konca hakkındaki dava, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Sur'da yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen bir PKK'lı teröristin Batman'daki cenaze törenine katılması ve orada yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.



Öte yandan PKK'lıların cenazelerine katılan eski Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Petek Elyusa Çapanoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İddianamede, Çapanoğlu'nun 10 teröristin cenazesine katılmak için Lice ilçesine gittiğinin tespit edildiği belirtildi.





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