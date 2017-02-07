Beykoz'da cinayet: Hüseyin Mert Saral tutuklandı

Restoranda bir kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanması olayının zanlısı Hüseyin Mert Saral tutuklandı

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Beykoz'daki bir restoranda, Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin adliyeye sevk edilen Hüseyin Mert Saral, tutuklandı.



Beykoz Adliyesi'ne çıkarılan Saral, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Saral'ın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Beykoz Anadolu Hisarı'nda 30 Ocak'taki silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.



Olaya ilişkin, İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral gözaltına alınmış, Saral babasının yerini hasımlarına Büyüksarıoğlu'nun söylediğini iddia etmişti.

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