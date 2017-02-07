Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Kayyum atandı
Kayyum atandı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat

Beykoz'da cinayet: Hüseyin Mert Saral tutuklandı

Restoranda bir kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanması olayının zanlısı Hüseyin Mert Saral tutuklandı

Beykoz'da cinayet: Hüseyin Mert Saral tutuklandı

Beykoz'daki bir restoranda, Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin adliyeye sevk edilen Hüseyin Mert Saral, tutuklandı.

Beykoz Adliyesi'ne çıkarılan Saral, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Saral'ın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda 30 Ocak'taki silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin, İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral gözaltına alınmış, Saral babasının yerini hasımlarına Büyüksarıoğlu'nun söylediğini iddia etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mehmet Ali Büyüksarıoğlu #Hüseyin Mert Saral #cinayet #beykoz
banner863
Önceki Haber
Hastaneye götürülen tutuklu firar etti
Sonraki Haber
Ağrı'da ev yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.