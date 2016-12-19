Beyoğlu'nda otomobil midibüse çarptı: 3 yaralı

(AA) - Beyoğlu'nda otomobilin park halindeki midibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan yönüne giden H.K. yönetimindeki 19 EK 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 34 LM 9508 plakalı servis midibüsüne çarptı.



Kazada H.K. ile araçtaki A.K. ve Y.Y. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.