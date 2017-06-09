İstanbul Beyoğlu'nda oto tamirhanesine gelen 3 kişi, işyeri çalışanlarının üzerine kurşun yağdırdı. Yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta saat 18.30 sıralarında bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddialara göre, tamirhaneye gelen bir grup buradakilere silahla ateş açtı. Ne olduğunu anlayamayan işyeri sahibi Ertuğrul K. da yanındaki silahla saldırganlara karşılık verdi. Silahlı saldırıda tamirhane sahibi ile Suriyeli bir işçi ve isminin Fırat olduğu öğrenilen kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE ÖLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul K. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





YAŞANAN PANİK KAMERADA

Silahlı saldırının yaşandığı yerde toplanan mahalle sakinleri, nereden geldiği belli olmayan silah sesiyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların korkuyla koşuşturması kameralara yansıdı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek çevrede araştırma yaptı. Silah sesinin nereden geldiği anlaşılamadı. Yakınlarına silahlı saldırı yapıldığını öğrenenler olay yerine akın etti. Feryat ederek olay yerine girmek isteyenleri polis ekipleri sakinleştirdi.



Oto tamirhanesinde ve çevrede çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan üç saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.