Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin ifadesi ve tutuklanma nedenleri ortaya çıktı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Kadir Güntepe'nin tutuklanma nedenleri ortaya çıktı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin tutuklanmasında, haberleşme programı 'Bylock' kullanması, kaymakamlar imamı H.Ö. ile 30'dan fazla görüşmesi, çelişkili ifadeler vermesi ve görevinden ihraç edilen eski kaymakam B.C. ile yakın ilişkisinin neden olduğu belirtildi.



TUTUKLANMA NEDENLERİ



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Erdoğan Bayrakdar'ın tayin öncesi yürüttüğü, FETÖ/PDY'nin örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin tutuklanma nedenleri ortaya çıktı.



ÇELİŞKİLİ İFADELER



Elde edilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü'nde 'Susma hakkını' kullanan Kadir Güntepe'nin adliyedeki ifadesinde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Ancak, Kadir Güntepe'nin 27 Ağustos 2014 tarihinde cep telefonuna Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. tarafından 'ByLock' programının yüklendiği ortaya çıktı.



Ayrıca 2012 yılında H.Ö. görüşmeye başlayan Kadir Güntepe'nin Bylock üzerinden 30'un üzerinde görüşme yaptığı belirlenirken, ifadesinde de çelişki cevaplar verdiği ortaya çıktı. Aynı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Z. Güntepe'nin 2014 yılının Ocak ayında rahatsızlandığını belirtmesine rağmen, Kadir Güntepe'nin eşinin rahatsızlığı dolayısıyla 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile 2013 yılında tanıştığını söylediği belirtildi.



Z. Güntepe'nin ifadesinde, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade ederken, 97'inci dönem kaymakamlarından Kadir Güntepe'nin ise bir arkadaşının vasıtasıyla eşiyle tanıştığını söylediği belirlendi. Güntepe'nin Amasya'nın Hamamözü kaymakamı iken yine 2014 yılında Amasya'nın Göynücek ilçesinde görev yapan ve meslekten ihraç edilen kaymakam B.C. ile ilişkisinin olduğu belirlendi. Güntepe'nin örgütün KPSS çalışma evlerinde imam olarak görev yapan ve tutuklu bulunan O.A. ile de temasının bulunduğu tespit edildi.



Üniversite yıllarında nerede kaldığı ile ilgili soruya ise Kadir Güntepe'nin örgütün evlerinde kalmadığını söylediği, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bir evde kaldığını söylediği, aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarının ismini ise veremediği kaydedildi.