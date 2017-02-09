Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi bitti

Gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifine ilişkin vereceği karara çevrilmişken Çankaya Köşkü'nde önemli bir zirve yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum sürecini ele aldı. Görüşmede, Yıldırım'ın Bahçeli'ye ortak miting yapma teklifi sunduğu belirtildi. CHP'den ise zirveyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi

Pazarlıklar yapıldı, süreç değerlendirildi.



Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.



Görüşme talebinin Yıldırım'dan geldiği zirve yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teklif hakkında vereceği karar beklenirken Yıldırım-Bahçeli zirvesi sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.



Zirvede Yıldırım'ın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortak miting yapma teklifi önerdiği belirtildi.



İki liderin MHP tabanından gelen tepkileri de ele aldığı ifade edildi. Kulislerde tabanın ikna edilmesi için MHP'ye bakanlıklar verilmesinin gündeme geldiği konuşuluyor.



Başbakanın, MHP liderine sürece sunduğu katkı nedeniyle teşekkür ettiği de kaydedildi.



Liderler zirvesinde terörle mücadele de masaya yatırıldı. Yıldırım'ın Bahçeli'ye Fırat Kalkanı Harekatı ve Rakka operasyonu hakkında bilgi verdiği ifade edildi.



CHP'den ise zirveye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zirveyi, "İki tükenmiş kişinin görüşmesi" olarak değerlendirdi.





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