Bingöl'de FETÖ/PDY'den 14 muvazzaf asker gözaltında

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.Kaynak: AA
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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