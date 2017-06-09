Bingöl'ün Genç İlçesi'nde 30 köy ve bağlı mezralarda düzenlenecek operasyon öncesi 5 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün gece saat 21.00'dan itibaren kaldırıldı.

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Bingöl'ün Genç İlçesi'nde 30 köy ve bağlı mezralarda düzenlenecek operasyon öncesi 5 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün gece saat 21.00'dan itibaren kaldırıldı.



Sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice Köy/Mahalleleri arasında kalan bölgelerde 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olan yasaklama kararı, 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 21.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."





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