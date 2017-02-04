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Bingöl haberleri - Karları temizlemek için saati 450 liradan vinç kiraladı

Kışın zor yanlarından biri de çatılarda biriken karların temizlenmesi. Bingöl'ün Genç ilçesinde bir vatandaş çatısında biriken karı temizlemek için itfaiyeden yardım istedi. Ancak aldığı yanıt "Bizim o kadar uzun aracımız" yok oldu. İş başa düşünce de karları temizlemek için saati 450 liradan vinç kiraladı.

Bingöl haberleri - Karları temizlemek için saati 450 liradan vinç kiraladı

Kış çetin geçtiği Bingöl'ün Genç ilçesinde çatılarda biriken kar vatandaşları mağdur etti.

Karlar tehlike oluşturuyor. Aynı zamanda da çatılardan sızan su, evleri göle çeviriyor. Bu sorunla boğuşan vatandaşlardan Mecit Savar, ilçe İtfaiyesini arayıp durumu anlattı, yardım istedi.

Ancak aldığı yanıt olumsuz oldu. İtfaiye görevlileri "Bizim bu kadar uzun aracımız yok, çatınızdaki karları kendi imkanlarınızla indirin" dedi.

Mecit Savar durumu önce BİMER'e iletti ardından saati 450 liradan bir vinç kiralayarak çatısındaki karları kendi temizledi.

İtfaiye yetkilileri ise bizim bu durumdan haberimiz yok dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #bingöl #genç ilçesi #kar #vinç
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