Bingöl haberleri - Karları temizlemek için saati 450 liradan vinç kiraladı

Kışın zor yanlarından biri de çatılarda biriken karların temizlenmesi. Bingöl'ün Genç ilçesinde bir vatandaş çatısında biriken karı temizlemek için itfaiyeden yardım istedi. Ancak aldığı yanıt "Bizim o kadar uzun aracımız" yok oldu. İş başa düşünce de karları temizlemek için saati 450 liradan vinç kiraladı.

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