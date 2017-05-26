Akdeniz Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, polis ekipleri eski Rektör Kurtcephe'nin evine gitti.



Kurtcephe, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





Kurtcephe'nin evinde detaylı arama yapıldığı belirtildi. Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.



KADRO KARŞILIĞI FUHUŞ PAZARLIĞI İDDİASI...



AÜ Rektörlüğü'ne 2008 yılında atanan ve 7 yıl bu görevi sürdüren 57 yaşındaki Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin yükselişi, görev süresinin bitimine 6 ay kala görevden alınması ve YÖK tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın ardından memurluktan uzaklaştırılması ile son bulmuştu.



Kurtcephe’nin kadro vaadiyle bir personele fuhuş teklif ettiği iddialarının ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma açılmıştı./Hürriyet