Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 01-08 Haziran tarihleri arasındaki operasyonlara dair bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda, 37 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 9 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 49 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği ve 214 el bombası ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 33 sığınak, barınak, mağara ve depo da bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor.



Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (01 – 08 Haziran 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkâri, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Hatay) teröristlerden temizlemek ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.



Bu kapsamda Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari / Yüksekova, Diyarbakır / Lice, Bingöl / Genç, Elazığ / Arıcak, Mardin / Dargeçit ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi.



İcra edilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.



9 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 49 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği ve 214 el bombası ele geçirildi.



24 EYP tespit edilerek imha edildi, yaklaşık 1350 kilogram amonyum nitrat, 119 tüp, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 4 adet 82 mm havan mühimmatı, 68 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 43.500’ü AK-47 P.Tf. mühimmatı olmak üzere yaklaşık 60.000 hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.



Teröristler tarafından kullanılan 33 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



Diyarbakır / Lice / Akçabudak Mh. Ballıca Mezrası bölgesinde çalıntı, terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan ve BTÖ tarafından bombalı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen bir araç ele geçirildi.



BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 77.937 adet kök kenevir, 140 kg uyuşturucu, 270 kg toz esrar, 650 kg kubar esrar, 2.500 lt akaryakıt ve 291.480 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3.837 kişi yakaladı.



3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.



TSK'DAN DEĞERLENDİRME



TSK tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu hafta özellikle Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari / Yüksekova, Diyarbakır / Lice, Bingöl / Genç, Elazığ / Arıcak, Mardin / Dargeçit ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vuruldu.



Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu bölgelerindeki illerimizde yapılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların başarısı, caydırıcılığı ve bölücü terör örgütü üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artıyor.



Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 3.837 kişi yakalandı ve bol miktarda uyuşturucu, akaryakıt ve kaçak sigara ele geçirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütün dağılması yönündeki baskısını ve etkisini her geçen gün artırıyor. TSK tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir" denildi.



TSK tarafından şu bilgiler paylaşıldı:



Suriye kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



b. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.



4. Sonuç olarak;



a.Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir.



b.Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir.



c.Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür.



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