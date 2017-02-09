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Bitlis haberleri - 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

Bitlis Hizan'da 19 muhtar ile 40 korucu görevden uzaklaştırıldı. Muhtar ve korucuların görevden uzaklaştırılma gerekçesi olarak terör örgütü PKK propagandası ile yardım ve yataklık olduğu ifade edildi.

Bitlis haberleri - 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

Bitlis Hizan'da 19 muhtar ile 40 korucu görevden uzaklaştırıldı. Muhtar ve korucuların görevden uzaklaştırılma gerekçesi olarak terör örgütü PKK propagandası ile yardım ve yataklık olduğu ifade edildi.

Hizan İlçe merkezi ve köylerde, sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 muhtarın mührüne, aynı gerekçelerle 40 köy korucunun da silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı.

Bitlis Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #korucu #muhtar #bitlis
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