Bitlis haberleri - Yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mehmetçik, Bitlis Tatvan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan vatandaşın imdadına yetişti. Tatvan - Ahlat istikametinde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Devreye komandolar girdi. Araçlarda bulunan 52 yurttaş 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı imkânları kurtarıldı ve askeri birliğe götürülerek ihtiyaçları giderildi. Ayrıca yolda kalan ve 4 aylık bebekleri olan bir aile de paletli araçlarla güvenli bölgeye sevk edildi.

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Mehmetçik, Bitlis Tatvan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan vatandaşın imdadına yetişti.



Tatvan - Ahlat istikametinde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.



Devreye komandolar girdi.



Araçlarda bulunan 52 yurttaş 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı imkânları kurtarıldı ve askeri birliğe götürülerek ihtiyaçları giderildi.



Ayrıca yolda kalan ve 4 aylık bebekleri olan bir aile de paletli araçlarla güvenli bölgeye sevk edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) söz konusu kurtarma operasyonuna ait fotoğrafları paylaştı.



ulusalkanal.com.tr















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