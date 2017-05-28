Mutki kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan 1 ton patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye tuzaklanmış 1 ton patlayıcı imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Mutki ilçesine bağlı Arpalıseki köyü kırsalında Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 28 Mayıs'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyon sırasında arazide gizlenmiş vaziyette mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 1 ton amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde, el bombası ve roketatar sevk fişeği ele geçirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu patlayıcı ve malzemelerin Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği ifade edildi.



Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.