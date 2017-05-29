Bitlis Valiliği, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 operasyonu hakkında bilgi verdi. Tatvan ilçesi kırsalındaki operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve barınak imha edildi.

Bitlis Valiliği, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 operasyonu hakkında bilgi verdi.



10’uncu Komando Tugay Komutanlığınca, 24 Mayıs - 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bitlis'in Tatvan ilçesi Özekli-Sallıca-Dönertaş Köyleri kırsal bölgesinde operasyonun düzenlendiği belirtildi.



Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın-erkek teröristlerin birlikte kullandığı değerlendirilen (8) odalı sığınak [kadın teröristlerin kullandığı; 1 adet oda, 1 adet telsiz odası, 1 adet mutfak, 1 adet tuvalet ve kanal ile bağlı erkek teröristlerin kullandığı; 1 adet oda, 1 adet telsiz odası, 1 adet mutfak, 1 adet tuvalet], 1 adet depo olarak kullanılan barınak tespit edildi.



Ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.



Güvenlik güçlerimizin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.



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