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Bitlis'te bir terörist teslim oldu

Bitlis'te bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bitlis'te bir terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis-Siirt sınırında yer alan Mergalo bölgesinde bir terörist, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerine teslim oldu.

Geçen yıl terör örgütüne katıldığı tespit edilen teröristle ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis #terör #terörist #güvenlik #teslim #siirt #mergalo #pkk
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