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Bitlis'te el yapımı patlayıcı imha edildi

- Hizan ilçesinde toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi

Bitlis'te el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan'a bağlı Çalışkanlar köyünün köprü girişinde, toprağa gömülü bir el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi.
Patlayıcının, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından cumhuriyet savcısının talimatıyla kontrollü imha edildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Etiketler; #terör operasyonu #hizan #el yapımı patlayıcı #bitlis
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