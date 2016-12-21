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Bitlis'te teröre karşı "milli birlik" mitingi

Terör saldırılarına karşı Bitlis'te onbinler "Teröre karşı milli Birlik" mitinginde buluştu. Al bayraklara bürünen ilde, terör örgütü PKK'nın saldırıları kınandı.

Bitlis'te teröre karşı "milli birlik" mitingi
Bitlis'te teröre karşı "milli birlik" mitingi düzenlendi.

Bitlis ve ilçelerinden gelen 10 bin kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra yurttaşlar, sloganlar eşliğinde Ulu Cami önüne kadar yürüdü. 

PKK'lı teröristlerin hendeklere gömüldüğü Mardin'in Derik ilçesinde de terör örgütü PKK lanetlendi.

Binlerce Mardinli Türk bayrakları altında birleşti. 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de vatana ve millete hizmet ederken şehit düşen Kaymakam Safitürk başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Teröre tepkilerin bir başka adresi Adana oldu. "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" diyen Adanalılar, Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.



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