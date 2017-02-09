Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Bitlis Vali Yardımcısı ve eski Arsin Kaymakamı Salih Altun gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Arsin ilçe yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda Bitlis Vali Yardımcısı'yken görevinden uzaklaştırılan Altun, Trabzon'da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Bitlis Vali Yardımcısı Altun gözaltına alındı
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Bitlis Vali Yardımcısı ve eski Arsin Kaymakamı Salih Altun gözaltına alındı.