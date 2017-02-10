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Bitlis ve Hakkari'de, 850 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis ve Hakkari'de, 850 polisin katılımıyla "Huzur" operasyonu başlatıldı

Bitlis ve Hakkari'de, 850 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur" operasyonu kapsamında, Bitlis ve Hakkari'de 850 polisin katılımıyla sabit yol ve asayiş uygulaması yapıldı.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Operasyonu 3" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen huzur operasyonuna Bitlis ve ilçelerinde 300 polis memuru katıldı.
Kenttin farklı noktalarında dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekipleri, araçları titizlikle aradı.
Sürücüler ise uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari
Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Huzur" adı verilen ve 500 polisin görevlendirildiği asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Askeri yoklama kaçağı olan kişilerin gözaltına alındığı uygulamalarda, çarşı merkezi ve ana caddelerdeki 700 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonun devamında bin araçta arama yapan ekipler, bazı araçlarda kaçak sigara ele geçirdi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 50 polis, "Huzur" operasyonu kapsamında uygulama gerçekleştirdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamalar sırasında ekipler ilçe giriş ve çıkışları ile çarşı merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde ve araçlarda arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yaptı.
200 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamalar kapsamında, ilçe merkezindeki umuma açık yerlerde de denetimler yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #asayiş uygulaması #bitlis #Hakkari #Huzur Uygulaması
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